El Restaurant Firal dels Burros està situat a tocar la rotonda de la plaça del Sol de Figueres, just davant de l’edifici de serveis de l'Ajuntament del Firal. La nova direcció proposa una cuina ben treballada de carn a la brasa combinada amb plats de cuina tradicional.

Disposa de menú diari complet per 17 euros, i de caps de setmana, per 20 euros. La cuina és oberta per dinar i sopar, també tindrà servei d’esmorzar des de bon matí.