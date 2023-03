Durant una setmana els rosincs i els visitants del municipi han pogut gaudir de la setena edició de la Ruta de les Tapes, un esdeveniment ja consolidat. Enguany hi han participat 83 establiments, sis més que l’any 2022. «Va bé que el nombre d’establiments que s’apunten en aquesta iniciativa sigui cada cop major per què si no seria molt difícil que els assistents fessin la tapa, hi ha molta gent a la vegada i d’aquesta manera es poden repartir més i no hi ha tant de col·lapse», conclou el regidor de Promoció Econòmica, Fèlix Llorens.

De moment encara no hi ha les xifres oficials de nombre de tapes fetes i d’assistència, ja que l’activitat es va acabar el 26 de març. No obstant això, Llorens, que ha estat en contacte amb els restauradors durant tota la setmana, explica que «la sensació és que ha anat molt bé, els establiments han fet moltes més tapes que l’any passat i sembla que ha augmentat l’afluència de gent. Fins i tot els dies entre setmana hi havia moviment. A diferència de la resta de l’hivern quan normalment a l’hora de sopar els carrers de Roses queden buits. Per tot això, la sensació és d’èxit». Llorens assegura que ara toca fer balanç, però la Ruta de Tapes es continuarà celebrant. Pel que fa a l’elecció de la millor tapa, triada pel públic assistent, es coneixeran els guanyadors el dia 27 d’abril en un acte que es farà a l’Aula Gastronòmica de Roses. També es farà el sorteig, entre el públic que ha votat tant en el format de butlleta com en l’aplicació mòbil, de cinc premis que consisteixen en talonaris nominals per gaudir de totes les tapes de l’edició 2024 gratis.