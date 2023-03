Avui us proposem fer unes coquetes –o truitetes– de verdura, molt fàcils d’elaborar. Començarem per ratllar les verdures i assaonar amb sal i pebre al gust. Després afegim l’ou, la farina i la ceba en pols a les verdures ratllades i barregem bé. Escalfem una mica d’oli en una paella a foc mitjà-alt i formem les coques amb la barreja de verdura i la posem a la paella calenta. Cuinem les coques durant 3-4 minuts per cada costat, o fins que estiguin rosses i cuites per complet. Només ens queda escórrer-les sobre paper absorbent per eliminar l’excés d’oli i servir en calent, amb salsa o condiment d’elecció. Podem experimentar amb diferents combinacions de verdures i afegir espècies o herbes fresques per donar-los més sabor. També tenim la possibilitat de fer les truites més grans o més petites depenent de les nostres preferències.