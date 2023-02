Per fer la truita de bacallà, en primer lloc, posarem el peix a dessalar almenys durant 24 hores. Ja dessalat, s’esmicola, llevant-li les espines i la pell. En una paella amb oli es fregeixen els pebrots, nets de llavors i tallats en trossos petits, i s’afegeixen després els alls en làmines fines i el julivert picat. A continuació, s’agrega el bacallà i es fregeix molt bé tot junt fins que estigui tendre. Finalment, es barreja amb els ous batuts i s’assaona amb una mica de sal, tenint en compte que el bacallà encara pot estar una mica salat i que potser no cal fer-ho. En una altra paella, s’enrosseix la truita pels dos costats i se serveix calenta. A part, haurem preparat unes llesques de pa per torrar-les i, quan estiguin fetes, les sucarem amb tomata amb un bon rajolí d’oli d’oliva. La combinació la podem arrodonir amb un vi empordanès.