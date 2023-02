Avui us proposem un plat d’entrant molt lleuger i fàcil d’elaborar. En primer lloc, les remolatxes han de ser molt fresques i vermelles, amb sabor dolç i d’una mida semblant perquè puguin coure totes al mateix temps. Es renten per netejar la terra que tinguin enganxada, s’assequen i es retallen les fulles sense arribar a llevar-los l’arrel. Per coure-les, es col·loquen, amb la pell, en una olla i es cobreixen d’aigua amb una mica de sal. Couran lentament fins que quedin tendres, cosa que suposarà unes tres hores de cocció. A mesura que es van fent, cal afegir aigua, que haurà d’estar bullint. Un cop cuites es deixen refredar, es pelen i es tallen a rodanxes molt fines o en quadrats; s’assaonen amb sal, oli i vinagre, i al temps de servir-les s’empolsima amb ou bullit molt picat i amb julivert, també molt picat.