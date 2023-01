Cuinar el moniato és molt senzill i serveix com a substitut de la típica patata. A més, és sinònim de salut per a la nostra pell i defenses, gràcies a les vitamines que aquest tubercle de color ataronjat ens proporciona. Per començar, rentem i pelem el moniato per després embolicar-lo amb paper d’alumini i rostir a forn. Mentre es cuina, pelem i piquem la ceba. Fem el mateix amb la cansalada, tallant-la en trossos molt finets. Agafem una paella amb oli i comencem a ofegar la ceba i la cansalada. Incorporem l’arròs i tirem un rajolí de vi blanc. Quan l’alcohol s’hagi evaporat, afegim un got de brou de verdures i deixem que es cuini. Una vegada que el brou s’hagi consumit, afegim el moniato, tallat en quadradets prèviament, i el formatge, i rectifiquem de sal i pebre. Mantenim al foc un parell de minuts i retirem per servir.