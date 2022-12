Ara que l’hivern ens aporta les seves freds característiques, res millor que una bona sopa de ceba per a recuperar l’ànim quan arribem a casa després de treballar o de fer esport. Per elaborar aquesta recepta, a l’abast de tots els amants de la cuina o per als no iniciats, seguirem aquestes passes. En una cassola amb oli es fregeix la ceba molt picada i es va passant a foc lent. Quan estigui a punt, s’afegeix la farina i s’ofega bé; després s’agrega el brou, s’assaona amb sal i all picat i es deixa coure a poc a poc durant uns 10 minuts. Es bolca en una sopera que resisteixi la calor del forn amb llesques de pa molt fines i una mica torrades. S’empolvora amb el formatge ratllat i es fica al forn, encenent el gratinador per daurar. Pel que fa al formatge, podem escollir la classe que més s’avingui als nostres gustos.