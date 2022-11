Terrazo Espai Gastronòmic és molt més que un restaurant. En un mateix espai de més de 2000m2 ens trobem amb un restaurant, una bodega situada a la zona gourmet, un supermercat i un take away. Un lloc pràcticament únic on es pot trobar absolutament tot el que necessitis.

Anem a fer un recorregut per aquest multiespai: només entrar per la porta ens trobem amb el restaurant on es pot menjar tot el que es vulgui tant de carta com de menú, disposa d'una vitrina on pots escollir el peix i/o la carn que vulguis i te'l preparen al moment perquè durant tot el dia, no tanquem cuina.

A la pàgina web, www.terrazoespaigastronomic.eu es poden trobar les diferents cartes i el menú diari, i a més a més des de la web es pot fer la reserva i d'aquesta manera t'assegures la taula. Tot és molt fàcil i a l'abast perquè tu i la teva família o amics pugueu gaudir en aquest espai únic.

Tots els plats s'elaboren amb productes de temporada i de proximitat. Recordem que la cuina està oberta tot el dia.

Creuant el restaurant trobes la bodega amb zona gourmet, una bodega amb més de mil referències de vins de tot arreu del món. Disposem d'un quiosc on tenim tots els vins i els pots trobar a un cop de click, si vols saber si el teu vi preferit el tenim o no. La zona gourmet es un espai on es pot gaudir del menjar a taula o es pot emportar, oferim diferents opcions per les necessitats de cadascú.

A més a més, Terrazo ofereix un pàrquing de més de 50 places, tens el teu lloc assegurat.

Seguint el recorregut trobaràs el supermercat on pots comprar les teves necessitats bàsiques, d'alimentació, drogueria i higiene.

El take away ofereix xurros amb xocolata per esmorzar i per dinar pollastre a l'ast, hamburgueses, kebab, durum, frankfurt, nuggets, canelones, alitas de pollastre i patates fregides. Una altra zona que t'ofereix una altra opció de menjar.

Aquest entorn únic, enfocat a espais diferents, però a la vegada complementaris es va crear de la necessitat de fer un espai diferent i únic al Polígon Empordà Internacional a Vilamalla, Al dia no són poques les persones que passen temps en aquest entorn i cadascú té una necessitat diferent.

Us convidem que conegueu aquest espai únic durant aquest mes de desembre on farem sopar d'empresa, menú de Cap d'Any, i fins i tot el dia 1 estarem oberts per poder continuar la festa i gaudir de la bona companyia i el bon menjar de la mà dels nostres cuiners.