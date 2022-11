Roses ha aconseguit posicionar-se com un gran referent gastronòmic gràcies a l’empenta i el treball que es desenvolupa des de l’Associació d’Empresaris Roses-Cap de Creus, que aplega al voltant de dos-cents empresaris del municipi.

L’objectiu no només és potenciar des de la població rosinca la gastronomia com a gran pol d’atracció turístic sinó també posar en valor l’excel·lència dels productes de l’Empordà.

Per aquest motiu, des de l’Associació s’han impulsat diferents accions entre les quals destaca el segell Gastronomia d’Origen que es va crear a principis del 2021, en col·laboració amb l’Ajuntament de Roses, per certificar els establiments que treballen amb producte del territori. Ja són 34 els restaurants adherits a aquest distintiu que ofereix dues categories: una, de cuina especialitzada en producte del mar; i l’altre, cuina de mercat. A més, es compta amb una acreditació Premium per als establiments que assoleixin un nivell d’excel·lència més elevat. Tota la informació sobre el segell Gastronomia d’Origen es pot trobar en aquest web: www.gastronomiadorigen.cat. A més, l’associació ha imprès material gràfic amb el llistat d’establiments acreditats amb aquest distintiu.

Campanya Cuina de Temporada

Un altra acció destacada perquè Roses pugui continuar essent capdavantera en l’àmbit gastronòmic és la campanya Cuina de Temporada, per promoure el producte de qualitat del territori i de cada estació de l’any. En el següent enllaç www.livingroses.cat/cuina-de-temporada/ es poden consultar els restaurants participants aquesta tardor i els plats, menús o tapes que ofereixen elaborats, per exemple, amb castanyes, moniatos, rovellons, anxoves o seitons.

També s’han dut a terme accions a l’entorn digital amb càpsules audiovisuals on els cuiners expliquen els secrets de les seves extraordinàries receptes elaborades amb productes de temporada i proximitat.

A més, en el marc de les accions per promoure la gastronomia de la destinació, el mes de juliol passat, el popular influencer de viatges El Pachinko, especialitzat en turisme familiar, va fer una estada a Roses organitzada per l’Associació d’Empresaris, que va incloure diverses activitats terrestres, aquàtiques, culturals i també diferents experiències gastronòmiques.

Els empresaris de Roses s’han sumat també a la Ruta de les Tapes, organitzada per l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament, repartint tovallons de paper serigrafiats als restaurants associats que van participar a l’esdeveniment.