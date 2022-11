El restaurant Navili de l’Escala ha estat sempre un espai de referència per la gastronomia de la vila i de l’Empordà. Amb més de trenta anys d’història, sempre ha corprès a tothom; el paratge immillorable on està situat, amb el golf de Roses al capdavant, fa d’aquest un espai idíl·lic per degustar el sabor dels productes de les terres altempordaneses.

Al capdavant de la cuina hi ha el xef Danny Tejaya, amb gairebé vint anys d’experiència en el món de la cuina i del càtering. El seu projecte està especialitzat en la cuina creativa a la llenya però mantenint i preservant les arrels de la cuina catalana i mediterrània però modernitzant-la i fent-ne fusió. Aquesta innovació no deixa de banda la qualitat i la sofisticació. Tots els productes utilitzats són frescos, naturals i de quilòmetre zero. Tot plegat ho podràs maridar amb una bona copa de les quatre varietats de vins de l’Empordà. Festes de Nadal Ara que s’acosten les festes de Nadal i les trobades de colla, al restaurant Navili celebren dinars i sopars per a grups. També tenen obert per Nadal i Cap d’Any perquè gaudiu d’una bona cuina sense preocupar-vos de res durant aquestes festivitats. El restaurant està situat en un lloc emblemàtic, al carrer Romeu de Corbera del port escalenc. I per posar-vos-ho més fàcil podeu fer la vostra reserva a través de la seva pàgina web. Restaurant Navili Adreça: carrer Romeu de Corbera, 1, l'Escala

carrer Romeu de Corbera, 1, l'Escala Telèfon: 872 201 111

872 201 111 Web: www.navili.es