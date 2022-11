La Cuina d’en Ricard és una botiga de plats per emportar i el seu obrador està situat a l’interior de l’empresa Sart a l’Armentera. L’establiment ocupa l’antiga carnisseria Sart, transformada per vendre plats precuinats. El seu responsable és Ricard Josep Puig que va estudiar hostaleria a Barcelona i, posteriorment, va treballar en diversos restaurants de renom. «Els professionals que treballaven allà em van ensenyar tot el que sé del servei de plats cuinats», explica.

El cap visible de la Cuina d’en Ricard diu que una de les coses que caracteritza la seva cuina és que elaboren molts plats a baixa temperatura «per no maltractar la matèria primera». Aquesta manera de cuinar permet conservar totes les propietats organolèptiques dels aliments. «Les persones que venen a buscar els nostres plats tant són locals, com gent de la comarca i gent que ve de fora», indica Puig.

Aliments de quilòmetre zero

A l’exterior del local comercial, s’hi ha fet un hort, on planten moltes de les verdures i plantes aromàtiques que utilitzen per elaborar els seus cuinats, així poden oferir plats d’una gran qualitat i de quilòmetre zero. A més, també treballen per recuperar la raça de la gallina empordanesa.

Treball en equip

El treball en equip permet a la família fidelitzar els clients i oferir la qualitat més alta en els seus plats. «El que ens agrada és rebre clients per segona, tercera i quarta vegada, i que t’expliquin com van gaudir menjant els nostres plats. Això ens enorgulleix molt a tots», comenta Josep Puig.

En aquest sentit, de dimarts a divendres ofereixen un menú per nou euros i els caps de setmana, fan arrossos i fideuades.