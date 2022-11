El Restaurant Càlid Cafè s’ha convertit, amb quinze anys d’experiència en el sector, en un dels referents gastronòmics a Figueres. Situat al centre de la ciutat, l’establiment del carrer Pep Ventura està especialitzat en la cuina de mercat que comparteix la qualitat amb l’excel·lent presentació dels plats. És un lloc on menjar bé a partir d’una relació qualitat-preu molt raonable.

Els germans Puri i Joan Garcia estan al capdavant del negoci oferint un servei familiar i proper que ha permès fidelitzar una àmplia clientela. El restaurant ofereix menú diari i també menú per emportar per a totes aquelles que vulguin degustar la seva cuina a la tranquil·litat de la seva llar.

Val a dir que aquest també és un dels restaurants més destacats de la cuina figuerenca pel que fa a la relació qualitat-preu de la seva oferta gastronòmica. Així mateix, l’establiment presenta un ambient acollidor, modern i gens recargolat, amb un tracte professional que es fa notar a l’hora de seure a taula per a degustar les propostes que surten de la seva cuina.

Menú i carta

Actualment, el restaurant té un menú migdia de 15,50 euros de dilluns a divendres. Els dissabtes i els dies festius el preu del menú és de 18,50 euros. Els dijous, divendres i dissabtes a la nit el restaurant està obert i podeu demanar a la carta.

Per altra banda, ara que s’acosten les festivitats nadalenques i els sopars de colla el Càlid Cafè té menús per a grups a parir de vuit persones per 30 euros.

L’establiment del carrer Pep Ventura només tanca els diumenges per descans setmanal i els dilluns festius.