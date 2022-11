El cuiner Pau Jamàs, del Voramar de Portbou, ha obtingut el Premi Sosa a les millors postres creatives en el marc del Gastronòmic Fòrum que se celebra a Barcelona.

El de Jamàs no ha estat l’únic reconeixement a la cuina gironina. Durant la primera jornada del Fòrum, Arnau Casadevall, del restaurant Divinum de Girona, va aconseguir el premi Valrhona a les millors postres amb xocolata, mentre que Lluc Quintana, xef del restaurant Can Xapes de Cornellà del Terri, ha estat guardonat com a cuiner més sostenible de l’any 2022.

El guardó al millor cuiner 2022 se’l va emportar Fran Aguado, del Mont-bar de Barcelona.