Aquesta recepta és per als amants del bon formatge. La quantitat és orientativa i les varietats depenen del gust de cadascú. Per començar a fer la recepta del pa de pagès farcit, els diferents tipus de formatges que haguem escollit es trossegen i es posen en una cassola amb la nata líquida a foc mitjà, perquè es dissolguin. Ho remenem tot amb l’ajuda d’una cullera de fusta fins que estigui ben barrejat. El pa s’obre per la part de dalt i es buida la molla sense foradar la crosta lateral. Un cop desfets els formatges, s’hi afegeix la maionesa, fora del foc, es barreja bé i s’omple el pa o els pans. Es fica al forn, prèviament escalfat, a temperatura mitjana durant 10 minuts i després a gratinar uns altres 5 minuts. Es treu i a punt per servir. Es pot acompanyar amb un bon vi negre jove o un rosat fresc de la DO Empordà.