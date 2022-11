Des del 12 d’octubre, el restaurant El Port del Club Nàutic de Sant Pere Pescador està en mans d’un nou i dinàmic equip encapçalat per Roxana i Toñi. Les seves especialitats són la paella de marisc, les tapes, la taula ibèrica de Los Pedroches i l’hamburguesa Chupipandi. Ofereixen menú complet per 13 euros els dies laborables i 18 euros els caps de setmana, amb postres i cafè inclòs. També tenen menús especials per a grups i celebracions per 18, 22 i 26 euros.

Restaurant El Port Adreça: carrer Pujada, 18. Sant Pere Pescador. Telèfon: 613 156 636