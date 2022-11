A l'hora d'aprimar, una de les coses més difícils és abandonar els dolços o bàsics en cada casa com la xocolata. És cert que començar a perdre aquells quilos de més és una rutina difícil i tediosa, sobretot, per a aquells que mai han estat a dieta o que pràcticament no realitzen exercici. La paciència i el ser constant en l'alimentació són dos pilars fonamentals en el camí a l'aprimament. A més, has de tenir en compte que el fet de fer exercici és una cosa tan important com menjar bé. Ull, això no significa que hagis de passar incomptables hores corrent sobre una cinta o màquina el·líptica ni sacrificar el teu temps d'oci en el gimnàs. Existeixen diferents rutines que pots realitzar sense sortir de casa i amb les quals notaràs increïbles resultats.

També existeixen diferents aliments amb els quals aconseguir satisfer aquella necessitat de dolç que en una gran quantitat d'ocasions ens demana el cos. El més recomanat per a això és el dàtil. És una gran font de fibra i un aliment deshidratat, a causa del seu baix contingut d'aigua. Però el més interessant és que té un sabor dolç i que no aporta cap mena de sucre afegit. El consum de dàtils diàriament pot protegir contra l'arterioesclerosi, principal causa d'atacs cardíacs i accidents cardiovasculars, segons un estudi realitzat pel professor Michael Aviram, bioquímic del Technion-Israel Institute of Science, i publicat a 'Journal of Agricultural and Food Chemistry'. En concret, aquest treball, realitzat sobre una mostra de 10 persones, va demostrar que, després de quatre setmanes consumint dàtils, s'experimenta una disminució del 15% dels triglicèrids i del 33% de l'oxidació dels greixos en la sang. Els dàtils són rics en sucres i vitamines A i B i ja en l'antiguitat se'n deia la fruita de l''arbre de la vida'. El seu consum pot millorar la qualitat dels lípids (greixos) en la sang sense augmentar els nivells de sucre. Uns rics postres amb dàtils Et proposem una deliciosa recepta de magdalenes doble xocolata que podràs elaborar pràcticament en 20 minuts i que no té gens de sucre. El compte foodtropia, que compta amb gairebé 200.000 seguidors proposa aquesta deliciosa i divertida recepta, ideal per a preparar amb els més petits de la casa. Ingredients per a 8 magdalenes: 2 plàtans madurs.

10 cullerades de flocs de civada per a triturar i fer-los farina o directament 10 cullerades de farina de civada.

50 g d'ametlles crues per a triturar o farina d'ametlla.

2 cullerades de cacau pur en pols desgreixat.

4 dàtils medjoul.

2 ous.

xocolata 85% cacau.

una culleradeta de llevat.

Opcional: un rajolí de llet o beguda vegetal per a alleugerir la massa. El primer que hem de fer és triturar bé la civada i les ametlles per a convertir-les en farina. Una vegada que ho tinguem, les reservem en un bol cadascuna. A continuació, batem els plàtans, l'ou i els dàtils sense os. El següent pas és barrejar la massa que ens ha quedat amb la farina de civada i d'ametlles que vam fer anteriorment. Posteriorment, empolvorem el cacau en pols i removem bé la barreja. El següent passat és sumar una culleradeta de llevat. Després, amb una cullera, afegim les magdalenes a un motlle. L'ideal és ruixar molt lleument aquests motlles amb una mica d'oli perquè la barreja tingui un bon greixatge. Com a afegit opcional, es pot posar damunt de cada magdalena un petit tros de xocolata (com més alt sigui el seu percentatge, menys sucre tindrà i més sa serà per a nosaltres). Finalment, enfornem les nostres magdalenes en el forn durant 20 minuts i a temperatura 180 graus. Bon profit!