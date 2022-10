La gent cada vegada té menys temps per a cuinar. Això és un fet, i les cadenes de supermercats ho saben. Per aquest motiu, la seva oferta de menjar precuinat, o de plats per emportar és cada dia més gran.

Un dels supermercats que major oferta de menjar preparat té és Mercadona. De fet, cada vegada són més els locals de la signatura de Roig que tenen la secció de 'menjar per emportar', que està resultant tot un èxit. Un dels plats forts de Mercadona entre tots els productes precuinats són les seves pizzes, tant fresques com congelades. És més, la cadena valenciana de supermercats les ven sota la seva marca blanca, Hacendado, però en l'embalatge de les pizzes podem observar també el logo de Casa Tarradellas, que és l'empresa que les produeix. Una de les seves millors pizzes, i que podria comparar-se a algunes de les que pots gaudir en les millors pizzeries, és la ultracongelada sabor barbacoa. La seva massa és especialment fina, i els consumidors la valoren en gran. En estar congelada la podràs tenir a casa per a 'tirar' d'ella quan ho necessitis, i estarà llesta per a menjar ficant-la tan sols uns minuts en el forn. I ara el més increïble de tot, el seu preu és tan sols de 2,20 euros