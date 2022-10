Tardor, temps de bolets, panellets i, per sort, també castanyes... i xocolata, perquè no? La recepta que avui et presentem uneix aquests dos darrers productes, un pastís de castanyes i xocolata molt fàcil de fer i, encara més, si es fa servir el microones. Preparats per començar?

Els ingredients que necessitem són els següents: 750 grams de castanyes,

300 de xocolata fondant,

100 mil·lilitres de llet,

160 grams de sucre,

120 mil·lilitres d'oli d'oliva,

quatre ous

60 grams de maizena Per a la salsa de rom: 200 mil·lilitres de nata,

225 grams de sucre,

40 mil·lilitres de llet, 20 grams de maizena,

75 grams de mantega,

50 mil·lilitres de rom

un palet de canyella. A més, per fer el caramel calen 75 grams de sucre. Pas a pas Si fem servir el microones: Comencem torrant les castanyes. El primer que cal saber és quina potència té el nostre microones. Si aquesta arriba als 1.000 watts, les castanyes estaran rostides en només 2 minuts. Si en tens un de fins a 800 watts, el temps d'espera serà d'uns 30 segons més. Abans de posar-les a l'aparell, i perquè no rebentin, cal fer un tall en forma de línia recta o en forma de creu a cada castanya. Després, li tirem un pessic de sal per sobre. I ara sí, és el moment d'introduir-les al microones i en funció dels watts anteriorment esmentats deixar-les fer.

Fem un tall a les castanyes (això és molt important, ja que si no ho féssim explotarien) i les coem en aigua uns 15 minuts. Un cop tenim les castanyes cuites, les pelem i en separem 200 g que necessitarem per a la salsa. Les restants, les batem amb la batedora, juntament amb la llet i reservem.

Fonem la xocolata al microones i també la reservem.

Separem les clares dels rovells i batem aquestes últimes amb el sucre, fins que doblin el seu volum.

Afegim ara el puré de castanyes, l'oli i la maizena.

Barregem bé tots els ingredients i afegim la xocolata fosa.

Muntem les clares a punt de neu i les incorporem.

Aboquem la massa en un motlle, untat amb mantega i enfarinat, i l'introduïm al forn, prèviament escalfat a 180 º, durant 30-40 minuts. Quan es refredi, ho bolquem en un plat. I ara toca fer la salsa Prepararem ara la salsa al rom i per això coem les castanyes que teníem reservades amb 125 g de sucre i mig litre d'aigua, durant una mitja hora a foc suau. Portem la nata a ebullició amb el sucre restant (100 g) i la canyella. Dissolem la maizena a la llet freda i l'afegim, així com també el rom i la mantega a trossets. Traiem el palet de canyella, abaixem el foc i coem uns 3 minuts, sense deixar de remenar. Retirem del foc, aboquem les castanyes que teníem cuites (sense l'almívar) i ho passem tot per la batedora. Ens quedarà una crema suau que aboquem per sobre del pastís. A continuació fem l'almívar, coent el sucre amb una mica d'aigua i el reguem per sobre del pastís. Primer s'endurirà, però després es va fonent i serà deliciós.