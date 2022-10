La Torradeta és un acollidor local de restauració, situat en el Gran Firal de Figueres, just a tocar el recinte firal. La seva especialitat són les torrades i les hamburgueses d’alta qualitat i amb diferents propostes. Disposa d’un modern menjador interior i una bona terrassa exterior. Té un ampli assortit d’entrepans freds i calents, tapes variades i altres plats per a esmorzar i dinar, amb un menú diari per 12,50 euros.

L'establiment és obert de 07.00 a 18.00 hores de dilluns a divendres. Dissabte de 08.00 a 17.00 hores. També ofereix servei a domicili amb Glovo. La Torradeta Adreça: Carrer Alemanya, 16. Local 1. Gran Firal. Telèfon: 872 261 206 / 655 829 836. Instagram: @latorradetafigueres.