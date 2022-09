David Muñoz s’ha tornat a coronar com a millor cuiner del món després d’haver arribat al número 1 del Top 100 mundial de la llista internacional The Best Chef Awards. No només això: ha aconseguit dos premis especials. Per acabar-ho d’adobar, ha rebut els reconeixements a casa, a Madrid, perquè la gala s’ha celebrat aquest dimecres a la nit al Palau de Cibeles. És el rei dels fogons, que succeeix a dalt de tot Joan Roca (en dues ocasions), Björn Frantzén i René Redzepi.

Pel que fa a la representació gironina, Joan Roca (El Celler de Can Roca) va ser escollit com a tercer millor cuiner del món. Després, a la llista apareixen el trio format per Oriol Castro, Eduard Xatruch i Mateu Casañas (Disfrutar), setè; Paco Pérez (Miramar i Enoteca), 87è; i Fina Puigdevall i Martina Puigvert (Les Cols), 96è. El Disfrutar, proclamat el tercer millor restaurant del món al The World’s 50 Best Muñoz repeteix L’organització del certamen justifica que hagi repetit com a número u per «la seva cuina personalíssima, imprevisible i instal·lada en l’excel·lència que fuig de mimetismes malgrat assimilar influències i inspiracions dispars, des de corrents coquinàries a un univers oníric propi que impregna cada visita de l’emoció d’una ruleta russa i la converteix en un veritable ‘XOw’. El lema està justificat: avantguarda o morir». Dels 12 premis especials, Muñoz se n’ha emportat un parell. Un, el de millor xef segons els seus col·legues, i un altre l’anomenat The Best Chef City Gourmet Award. Antonio Bachour, Ana Roš, Anne-Sophie Pic, Natsuko Shoij, Josh Niland, Jessica Rosval, Riccardo Camanini, Franco Pepe, Pierre Koffmann i Andoni Luis Aduriz (millor xef científic) han sigut els altres guardonats amb premis especials. L’any passat, Muñoz va rebre també el Premi a la Innovació per part de la llista francesa ‘La Liste’ i el seu rostre va aparèixer als quioscos perquè va ser portada de l’edició espanyola de la revista ‘Forbes’, que l’assenyalava com un dels 100 espanyols més creatius en el món dels negocis. Les comarques gironines se situen al cim de la cuina La resta de cuiners d'Espanya A més de Muñoz, en la llista de The Best Chef Awards apareixen Joan Roca (El Celler de Can Roca), que és tercer, Andoni Luis Aduriz (Mugaritz), cinquè, i el trio de Disfrutar (Oriol Castro, Eduard Xatruch i Mateu Casañas), setè, entre els 10 millors. Ángel León (Aponiente) apareix en la posició 13a, Eneko Atxa (Azurmendi) és 18è, Bittor Arguingoiz (Asador Etxebarri) surt el 19è, Paolo Casagrande (Lasarte) es posa en 26è lloc i el ‘top 50’ es completa amb Quique Dacosta (Quique Dacosta, 33è), Paco Roncero (Paco Roncero, 36è), Diego Guerrero (DSTAgE, 38è), els germans Sergio i Javier Torres (Cuina Germans Torres, 41è), Martín Berasategui (Martín Berasategui, 42è) i Paco Morales (Noor, 43è) Del 50è al 100 hi ha Dani García (Smoked Room, 56è), Paco Pérez (Miramar i Enoteca, 87è) i Fina Puigdevall i Martina Puigvert (Les Cols, 96è). La classificació anual dels millors xefs del món és fruit de l’opinió i les votacions de 350 persones; els 100 xefs que figuren en el rànquing vigent, els 100 nous candidats escollits per a l’ocasió i una selecció de 150 experts (periodistes, crítics, gastrònoms, fotògrafs...) que prèviament és responsable, al seu torn, d’assenyalar aquestes renovades candidatures. El ‘top 100’ de The Best Chef Awards 2022 David Muñoz (Diverxo) René Redzepi Joan Roca (El Celler de Can Roca) Massimo Bottura Andoni Luis Aduriz (Mugaritz) Björn Frantzen Oriol Castro, Eduard Xatruch i Mateu Casañas (Disfrutar) Alain Passard Ana Roš Alex Atala Rasmus Munk Rasmus Kofoed Ángel León (Aponiente) Niko Romito Virgilio Martinez Grant Achatz Riccardo Camanini Eneko Atxa (Azurmendi) Bittor Arguinzoniz (Asador Etxebarri) Anne-Sophie Pic Andreas Caminada Mauro Colagreco Yannick Alleno Dominique Crenn Dan Barber Paolo Casagrande (Lasarte) Rodolfo Guzmán Julien Royer Yoshihiro Narisawa Mauro Uliassi César Ramirez Enrico Crippa Quique Dacosta (Quique Dacosta) Christian Bau Clare Smyth Paco Roncero (Paco Roncero) Jonnie Boer Diego Guerrero (DSTAgE) Eric Vildgaard Heston Blumenthal Javier i SergioTorres (Cocina Hermanos Torres) Martín Berasategui (Martín Berasategui) Paco Morales (Noor) Korey Lee Alexandre Mazzia Alberto Landgraf Giuseppe Iannotti Manu Buffara Daniel Humm Pia Leon Marco Müller Nick Bril Emmanuel Renaut Arnaud Donckele Mingoo Kang Dani García (Smoked Room) Jorge Vallejo Antonia Klugmann Floriano Pellegrino Bruno Verjus Agustin Balbi Hans Neuner Joris Bijdendijk Sven Elverfeld Hélène Darroze Himanshu Saini Hiroyasu Kawate Felix Lo Basso Leonor Espinosa Henrique Sa’ Pessoa Tristin Farmer Natsuko Shoji Elena Reygadas Vicky Lau Diego Rossi Gertde Mangeeler Gareth Ward Josh Niland Moreno Cedroni José Avillez Yusuke Takada Karim Lopez Domenico Marotta Santiago Lastra Paulo Airaudo Álvaro Clavijo Paco Pérez (Miramar, Enoteca) Dong Zhenxiang Norbert Niederkofler Peter Goossens Jeremy Chan Przemysław Klima Tala Bashmi Atsushi Tanaka Jaime Pesaque Fina Puigdevall i Martina Puigvert (Les Cols) Vicky Cheng Debora Fadul Stefano Baiocco . Helena Rizzo