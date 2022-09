El restaurant Llagar de Colloto es va emportar, per tercer any consecutiu, la licitació del Certamen del Formatge Cabrales, que va complir aquest any la seva edició número 50. Iván Suárez, responsable del local hoteler, va desemborsar 17.000 euros per tenir la millor peça, de la formatgeria Francisco Bada C. B.

Els cinc formatges favorits de Toni Gerez Aquest preu és el segon més alt de la història del certamen, després dels 20.500 euros que el mateix Suárez va pagar en l'edició anterior, l'any 2019 (abans que la pandèmia obligués a la seva cancel·lació) i que suposa l'actual rècord Guinness com a formatge més car del món en subhasta. El 2018, el mateix Suárez ja havia batut la plusmarca, desemborsant 14.300 euros. Així, Llagar de Colloto porta tres edicions consecutives alçant-se com a guanyador de la subhasta. Una animada subhasta que va comptar amb un preu de sortida de 3.000 euros i en la qual van participar 14 establiments: Casa Pedro (Parres), La Montera Picona de Ramón (Gijón), Casa Román (Gijón), El Castañeu (Arenas de Cabrales), Las Gaviotas (Castrillón), La Cabana (Oviedo), La Finca Agrobar (Oviedo), Peña Mea (Llanera), El Tizón (Oviedo), Grup Nacho Manzano (únic dues estrelles Michelin d'Astúries) i els locals madrilenys El Ñeru, La Cuenca i Carlos Tartiere, a més del mateix Llagar de Colloto. Com a novetat, el 15% d'aquests 17.000 euros desemborsats per Nafrar de Colloto aniran destinats a l'associació Galbán de lluita contra el càncer, per exprés desig del mateix Iván Suárez. «No volia que se m'escapés aquest formatge per a així poder fer la donació», va assegurar Suárez després d'alçar-se com a vencedor, que va remarcar que «volia invertir en una cosa natural, autèntica i d'Astúries, fent un reconeixement al consell de Cabrales i a la seva Denominació d'Origen Protegida». El vencedor va assegurar que degustarà el formatge amb la seva família i amics divendres vinent, coincidint amb la celebració del seu aniversari. Els premis a millor lot van anar a parar a les formatgeries Valfríu de Tielve (primer premi), Arangas (segon) i Colladín de Tielve (tercer). I els premis individuals es van entregar a les formatgeries Francisco Bada C. B. (primer premi), Ángel Díaz Herrero (segon) i Arangas (tercer).