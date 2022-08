Tres vins joves de la Denominació d’Origen Empordà han estat guardonats en la més recent edició dels premis Vinari, i ho han estat en cadascuna de les tres categories de vins tranquils del certamen, blancs, rosats i negres; és, de fet, l’única D.O. catalana que ho ha aconseguit. Tot i que els Vinari, un dels guardons més prestigiosos del sector vitivinícola a Catalunya, es lliuren habitualment a l’octubre, els premis de vins joves es fan públics a principis d’estiu des de fa uns anys perquè en tractar-se dels vins més frescos hi ha molts consumidors que els prefereixen amb el bon temps. Així, el vi Xot Blanc dels Aspres 2021, del celler Vinyes dels Aspres de Cantallops, rebia una de les Medalles d’Or en la categoria de vins blancs; el Cartesius rosat 2021, del celler Arché Pagès de Capmany, rebia Medalla d’Or en vins joves rosats; i el Babalà Vi negre eixerit 2021, del Celler Cooperatiu d’Espolla, rebia Medalla d’Or en vins negres joves.

Quan es van anunciar les distincions, tots tres cellers ho celebraven a les xarxes socials. «Molt contents d’haver rebut un Vinari d’Or pel nostre #cartesiusrosat. Visca la #garnatxaroja #lledonerroig», escrivien a Instagram des d’Arché Pagès. «Molt contents de rebre aquest reconeixement pel nostre #babalà dins dels premis #vinari22», deien des del Celler Cooperatiu d’Espolla a Twitter, la mateixa xarxa on des de Vinyes dels Aspres afegien que «estem molt contents de rebre aquest distingit guardó!».

David Molas, responsable de Vinyes dels Aspres, es mostrava aquesta setmana satisfet perpartida doble per aquest reconeixement: «Vinari és un dels premis més seriosos de Catalunya, amb vins de totes les Denominacions d’Origen i amb un jurat format per persones qualificades». A aquesta satisfacció per la part que toca al seu celler hi afegeix que «tres vins joves de l’Empordà, cadascun en una de les tres categories, ha estat premiat, la qual cosa vol dir que a la D.O. estem fent les coses bé». Segons Molas, Vinari premia més vins d’altres D.O. perquè «produeixen més i presenten més mostres, però és molt significatiu que només l’Empordà tingui premi en les tres categories».