És bàsic: La fruita és fonamental per a la nostra salut. Menjar tres peces de fruita al dia pot ajudar-te a perdre pes. Sempre que, això sí, combinis el consum de fruita amb un canvi en els teus hàbits de vida. Has de portar una vida més activa i canviar el que menges. Tornar als productes naturals en substitució dels processats, és el més aconsellable.

“Una ració de fruita equival a 200 grams, més o menys. El pes d'una poma mitjana. Un plàtan també seria una ració, però en el cas de fruites més petites com el kiwi o la mandarina hem de menjar-nos dues unitats per completar una ració”, adverteix el nutricionista Miquel Girones. Aquest especialista afirma que es pot perdre pes introduint tres peces de fruita al dia en el menjar sempre que es faci durant 30 dies.

La fruita és adequada, insisteixen els nutricionistes, a qualsevol hora del dia. Per això no hi ha problema. Als beneficis que t'hem explicat fins ara has de sumar dues dades més que et permetran perdre pes: la fruita és un bon substitutiu de les postres i, a més, té poques calories i greixos. Pot ser també un perfecte substitut del teu snack de mig matí.

Per demostrar-ho et posarem un exemple. Quantes calories té la fruita? Depèn. Un albercoc en té 48, una taronja, 47, un meló, 36, les maduixes, unes 33, una síndria, 30 i un tomàquet, 18 calories. “Una maduixa, per exemple, és aigua en un 92 % com la síndria o el meló. Però fins i tot fruites molt temudes com el plàtan, el raïm, les figues o la xirimoia et continua ajudant a perdre pes de manera intel·ligent”, sentència Girones. Recorda que la recomanació és que mengis cinc peces de fruita i verdura cada dia.

Però quines són aquestes cinc fruites amb menys calories?

A més de la síndria i la maduixa, en tercer lloc està el meló amb només té 34 calories per cada 100 grams. El lloc quatre i cinc l'ocupen el préssec i la papaia, respectivament.