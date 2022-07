El restaurant barceloní Disfrutar ha estat proclamat el tercer millor restaurant del món en el rànquing britànic The World’s 50 Best Restaurants. L’establiment, liderat pels excaps de cuina d’elBulli, el rosinc Mateu Casañas, Oriol Castro i Eduard Xatruch, ha escalat dues posicions en el podi, ja que en l’edició anterior va ser nomenat el cinquè millor. En aquest sentit, l’organització remarca que aquest és un restaurant «enginyós, divertit, experimental i tremendament deliciós».

Val a dir que el guanyador d’aquesta edició dels The World’s 50 Best ha estat Geranium, de Copenhaguen, i també ha estat condecorat Josep Roca, del Celler de Can Roca, que ha rebut el premi Beronia World’s Best Sommelier.

Premi amb regust empordanès

El restaurant Disfrutar va obrir les portes el desembre del 2014, i neix després d’anys de treball incessant a elBulli de Ferran Adrià, situat a Roses. Va ser allà on els xefs Oriol Castro, Eduard Xatruch i Mateu Casañas es van conèixer i formar professionalment. Posteriorment, van decidir obrir el restaurant Compartir de Cadaqués, que va ser inaugurat l’any 2012. Així mateix, el 2020 també els xefs van obrir el restaurant virtual Compartir & Disfrutar, que reparteix menjar a domicili a Barcelona.