La Policia Nacional ha aclarit un dels robatoris més mediàtics dels últims anys, ocorregut a Càceres, el de les 45 ampolles de vi al restaurant Atrio, una de les quals valorada en 310.000 euros, amb la detenció de les dues persones autores del robatori, tot i que no s’ha pogut recuperar el botí.

Aquestes dues persones, un home i una dona, han sigut arrestades al lloc fronterer croat de Karasovici Sutorina, procedents de Montenegro, gràcies a un treball d’investigació i coordinació de la Policia Nacional en col·laboració amb agents de l’Europol i la Interpol, la Policia Fronterera de Croàcia i els departaments d’Interior d’Espanya a Romania i els Països Baixos.

La detenció d’aquestes dues persones ha estat precedida d’una àmplia tasca dirigida a la seva identificació tant a Espanya com en altres països, segons han informat fonts policials a través d’un comunicat de premsa.

🚩ÚLTIMA HORA



Detenidos los 2 presuntos autores de uno de los robos más mediáticos de los últimos años



Tras una planificación milimétrica del robo, sustrajeron 45 botellas de vino, valoradas en 1.648.500€, en el restaurante Atrio de #Cáceres pic.twitter.com/19JD1gRhem — Policía Nacional (@policia) 19 de julio de 2022

Els fets van tenir lloc el 27 d’octubre de 2021 a l’hotel Atrio de Càceres, quan els ara detinguts van sopar al restaurant d’aquest establiment, després que la dona s’hi allotgés aportant un document fals suís.

Clau mestra

Després del sopar, tots dos van visitar el celler del restaurant convidats pel personal, una pràctica habitual amb els clients per part d’aquest establiment. Posteriorment, segons han relatat les mateixes fonts, van pujar a l’habitació i, moments després, l’home va abandonar l’estança per dirigir-se al soterrani, on hi ha el celler.

Després d’accedir-hi amb una clau mestra, prèviament sostreta al restaurant, va sortir minuts després amb tres grans motxilles –una a cada mà i una altra a l’esquena– en què portava 45 ampolles de vi, el valor de les quals ascendeix a 1.648.500 euros. Només una, un exemplar únic al món, està valorada en 310.000 euros.

Per a la protecció de les ampolles van utilitzar diverses tovalloles de l’habitació on estaven allotjats.

Al seu torn, la dona va baixar a la recepció per distreure l’empleat amb l’excusa que li preparés alguna cosa de menjar malgrat que la cuina ja estava tancada.

El robatori va ser descobert el matí següent i es va constatar que els presumptes autors havien abandonat l’hotel cap a les 5.30 del matí. Segons el parer de la Policia Nacional, els ara arrestats van actuar amb «gran professionalitat, especialització i perfecta planificació en el robatori».

Històrica ampolla

La investigació també ha permès conèixer que tots dos van visitar el restaurant en tres ocasions abans de perpetrar el robatori per fer un estudi previ del lloc.

Els gerents de l’hotel Atrio, José Polo i Toño Pérez, han sostingut sempre que l’esmentat robatori va ser «per encàrrec». De les 45 ampolles sostretes, 38 eren Romanée Conti, a més de «la gran protagonista» del celler, el Château d’Yquem de 1806, de 310.000 euros.

Fa més de dues dècades, Pol i Pérez van aconseguir aconseguir aquesta històrica ampolla, «que ha vist –van afirmar– l’esdevenir dels 215 anys més recents de la història d’Europa», en una subhasta a Christie’s l’any 2000.