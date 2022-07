Per començar a elaborar la recepta d’arròs amb bacallà confitat, en primer lloc piqueu la ceba i l’all i feu un sofregit. Afegiu-hi l’arròs i salteu-ho 3 minuts. Mulleu-ho amb el brou de verdures i deixeu-ho coure 15 minuts. Al final, afegiu-hi el formatge i l’oli d’oliva, sense deixar de donar voltes, per aconseguir que quedi cremós. Cal acabar amb el julivert picat. Per confitar el bacallà, poseu-lo amb oli d’oliva durant 10 minuts a 70ºC. Guardar en calent els daus de bacallà i amb la resta preparar un pil-pil. Per fer l’oli de pebre vermell, cal liquar els pebrots vermells, posant a reduir amb una mica de sucre. Confiteu oli amb uns alls i pebre vermell. Munteu-ho tot amb la batedora, sense que quedi massa cremós. Podeu acompanyar aquest plat amb un bon vi negre o rosat fresc de la DO Empordà.

INGREDIENTS: 500 grams d’arròs tipus bomba.

4 daus de bacallà de 100 grams.

Ceba.

Julivert.

All.

2 pebrots vermells.

Oli.

1 litre de brou de verdures.

Formatge.

Sucre.

Pebre vermell.