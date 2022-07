La paella clàssica pot degustar-se amb totes les garanties tradicionals i culinàries d’aquest plat valencià a restaurants dels Estats Units, el Regne Unit, Dubai, Colòmbia o Costa Rica, segons ho corrobora la ‘Guia Wikipaella 2022’, que reuneix els 349 locals on es cuina l’autèntica paella.

La ‘Guia Wikipaella’ és una plataforma liderada per Guillermo Navarro, Paco Alonso i José Maza i és una associació sense ànim de lucre l’objectiu principal de la qual és definir, defensar i promocionar les paelles clàssiques arreu del món.

La seva guia per a aquest any, la setena i presentada aquesta setmana a València, explica què són les paelles clàssiques, com s’han de menjar i a quins llocs es poden trobar els 349 restaurants que fan autèntiques paelles, la gran majoria (302) al País Valencià: 180 a la província de València, 82 a la d’Alacant i 40 a la de Castelló.

A la llenya

També s’ha atorgat el distintiu ‘Cullera de fusta’ a 62 locals que cuinen les seves paelles a llenya, i malgrat que la majoria de premiats es troben a la País Valencià (20 a Alacant, 7 a Castelló i 31 a València), hi ha restaurants que utilitzen aquesta tècnica a Madrid, Múrcia, Las Vegas, Orlando o el Regne Unit.

A més, com cada any, ‘Wikipaella’ ha entregat quatre guardons a persones o entitats que destaquen pel seu compromís amb les paelles clàssiques.

En aquesta edició, el premi al millor organisme ha recaigut a Las Hogueras de San Juan de Alacant pel seu esdeveniment de les paelles del Parc Lo Morant; al millor cuiner, per a Jesús Melero del restaurant de Sueca Ri-Ra i coordinador del Concurs de Paelles de Sueca; com a millor producte 2022, la Paella Fàcil de Vicente Prior; i el premi a la innovació, a Félix Vallugera i ‘Cook_obsession’ per la seva influència en les xarxes.