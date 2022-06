Dos restaurants gironins figuren en les posicions capdavanteres de la llista que la plataforma de ressenyes culinàries Opinionated About Dining (OAD) publica anualment amb els millors d'Europa. La selecció s'extreu de 220.000 ressenyes aportades per 7.000 usuaris, que han escollit el Celler de Can Roca (Girona) i Ca l'Enric (La Vall de Bianya) entre els 100 millors restaurants. Mentre el Celler de Can Roca ocupa la posició 26, Ca l'Enric se situa en el lloc 39.