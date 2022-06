La regidora de Comerç de Figueres, Ester Marcos, expressa la seva satisfacció perquè aquest any ha pogut fer realitat una petició que feia temps que reclamaven els cellers, poder trobar unes noves dates per a la Mostra del Vi. L’encaix l’han trobat en les Revetlles de Sant Pere.

Convidi’ns a visitar la Mostra del Vi de Figueres.

El vi és clau en la cultura mediterrània. Cal venir a la Mostra del Vi per conèixer els productors, els nous vins i els nous productes, i per conèixer de primera mà aquest eix principal de la cultura mediterrània.

El certamen és un aparador del vi del territori?

Així és. És molt més que venir a tastar un vi. Aquí se t’ofereix el vi de la mà del mateix celler que l’ha produït, a l’hora que t’expliquen quines són les seves particularitats i et fan les recomanacions més adequades als teus gustos. El visitant pot aprofundir en els secrets de cada vi.

La Mostra del Vi i la ciutat de Figueres fan un bon maridatge?

Al cap i a la fi, la Mostra del Vi és un dels esdeveniments més importants que succeeixen la ciutat de Figueres al llarg de l’any. Per això hem volgut que no estigui centralitzada únicament a la Rambla. Aquest any, hem incorporat tasts de vins en espais singulars de la ciutat, per no haver de quedar-nos únicament en una carpa a la placeta baixa de la Rambla com s’havia fet abans. Sense haver de caminar massa, podem gaudir d’espais com la cripta dels Caputxins, la presó vella, el refugi de la plaça del Gra i el terrat de l’ajuntament.

Per què han decidit celebrar la mostra el juny en lloc del setembre, com s’havia fet sempre?

El canvi de dates bàsicament correspon a una petició per part dels cellers. Ens havien manifestat que el setembre els agafava de ple en la verema i hi havia cellers petits que ni tan sols podien venir a la fira perquè tots els recursos humans els tenien concentrats al camp. Vam fer una pluja d’idees de dates i vam veure que per les festes de Sant Pere era un moment òptim per ubicar la mostra.