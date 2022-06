Reconegut com el <strong>millor cuiner del món</strong> després d’haver arribat al número 1 del ‘Top 100’ mundial de la llista internacional The Best Chef Awards, Dabiz Muñoz està en el punt àlgid de la seva carrera i innovant constantment.

Fa uns dies va publicar, per exemple, una ‘storie’ d’Instagram en què anuncia la futura obertura de la ‘foodtruck’ a Alacant per a la qual busca «gent pencaire amb ganes» i als quals ofereix incorporació immediata.

Però és que la parella de la televisiva estrella de les campanades Cristina Pedroche acaba d’obrir un restaurant a Madrid especialitzat en raviolis.

Muñoz ha recorregut molt camí per arribar fins on és. I sembla que ho continuarà fent. Però no oblida els seus començaments en un restaurant del qual sempre s’ha confessat fan.

Regentat per Abraham García, figura totèmica dels fogons de Madrid, amb més de 40 anys a l’esquena, el local ha aconseguit èxits importants, com fer fusió quan ningú sabia per on anaven les coses (excepte García), i crear uns quants plats que ja són clàssics.

Però és que Muñoz el reconeix com el seu mestre Jedi, que no és poca cosa.

Es tracta del restaurant Viridiana –situat al carrer Juan de Mena, 14–, un restaurant amb una personalitat –com la del xef– devastadora.