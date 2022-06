La cadena empordanesa Wine Palace va néixer per satisfer el paladar del gran públic. L’experiència de la seva empresa matriu en el sector majorista, Alregi, va impulsar l’empresari figuerenc Josep Martí a crear aquesta nova aposta dedicada a la venda de vins, escumosos, destil·lats, cerveses i productes d’alimentació delicatessen, amb una presència important de vins de la DO Empordà. Amb un protagonisme rellevant a la tradicional Fira del Vi de Figueres, que enguany arriba a la seva 36a edició, els establiments de la firma són un dels punts de venda de referència per a descobrir i mantenir l’estreta relació dels amants del vi amb les novetats del sector.

Un dels objectius de Wine Palace és el contacte directe amb el públic que representa, també, un dels seus trets més d A diferència de les grans superfícies, el personal dels seus establiments dona atenció personalitzada a la clientela en tota la seva àmplia xarxa de punts de venda. A l’Alt Empordà, Wine Palace compta amb establiments a Empuriabrava, Roses, Figueres, Santa Margarida i l’Escala. Una xarxa completa de punts de venda que compta amb una forta presència a tot el territori amb punts de venda a Girona, Barcelona, Granollers, Terrassa, Llívia, Platja d’Aro, Sant Feliu de Guíxols, Salou, Vic, Sant Pere de Ribes i Blanes. L’obertura d’una nova botiga aquest dijous 23 de juny a Premià de Mar, són les últimes en sumar-se a l’expansió de Wine Palace a Catalunya. Una expansió que compta amb vint-i-set establiments repartits a tot el territori, mantenint els seus estàndards d’excel·lència i rigor en el sector. Tracte proper i professional Respecte a l’oferta, als centres Wine Palace, es poden trobar més de tres mil productes diferents de reconegudes marques i denominacions d’origen. «Oferim una botiga especialitzada gran, però amb un tracte proper i professional. Tots els caps de les nostres botigues de Wine Palace són sommeliers i treballem junts per donar el millor assessorament possible, i personalitzat, als nostres clients», apunta Anna Vicens, que també és presidenta de l’Associació Catalana de Sommeliers. Alregi, propietària de la marca Wine Palace, va néixer l’any 1992. Actualment té la seva seu central a Vilamalla, on disposa d’un magatzem de deu mil metres quadrats, un centenar de treballadores i treballadors i, a través de les seves botigues, i també del canal Horeca, distribueix més de cinc mil cinc-centes referències. El seu catàleg de vins inclou productes de vuitanta-cinc cellers diferents. La denominació d’origen Empordà va atorgar l’any 2017 el premi Lledoner d’Or a l’empresa per la seva «aposta decidida i diferencial pel vi de l’Empordà, fet que permet acostar els productes de la DO a un gran nombre de consumidors». Des de fa dos anys, l’empresa empordanesa presidida per Josep Martí i amb Noèlia Pacios de gerent, també forma part de la Ruta del Vi DO Empordà impulsada pel Patronat de Turisme Costa Brava-Girona. Wine Palace Adreça: pol. Empordà Internacional, s/n, Vilamalla

pol. Empordà Internacional, s/n, Vilamalla Telèfon: 972 526 061

972 526 061 Web: www.winepalace.es