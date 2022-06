A tocar el riu Daró, a prop de la carretera C-46 d’entrada a la Bisbal, hi trobem l’emblemàtic Hotel Castell d’Empordà, ubicat en una fortalesa medieval del segle XIV que ens permet gaudir de la història del territori des de la seva estratègica situació en un punt neuràlgic de la Costa Brava.

A les seves instal·lacions hi ha el restaurant Drac, un establiment elegant i acollidor que evoca la màgia i l’encant que tants segles d’història han aportat a cada racó del Castell, transmetent a través de la seva nova proposta gastronòmica tota la personalitat que el caracteritza. En ell hi podreu tastar el menú degustació amb maridatge de vins selectes i una àmplia oferta de còctels totalment escaient per a fruir de les nits d’estiu, sobretot a la seva terrassa.

Una carta variada

A la seva carta, hi descobrireu plats com el cranc real, amb alvocat, sorbet de tomata i escuma de parmesà; nyoquis casolans de parmesà, fricassé d’espàrrecs, xips de verdures i salsa de tòfona; costella de xai de llet al forn, samossa amb espècies, fruits secs i suc d’anís; magret d’ànec rostit, milfulls de taronja, puré de pastanaga i suc d’ànec, o postres com la varietat de cítrics frescos i confitats amb gelat d’emulsió de iogurt, entre altres.

L’horari de cuina és de dos quarts de vuit del vespre fins a dos quarts d’onze de la nit i el servei de bar s’allarga fins a dos quarts de dotze.

El savoir-faire del seu equip, assessorat pels germans Pourcel, juntament amb els productes locals, frescos i de temporada que fan servir, es tradueixen en una combinació única, esperant a ser descoberta per tots els seus clients i visitants.

El restaurant Drac és accessible tant per als clients de l’Hotel Castell d’Empordà, com per aquells que no estan allotjats a les seves instal·lacions, per la qual cosa recomanem que reserveu amb antelació per assegurar la seva taula en un ambient idíl·lic.