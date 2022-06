Mas Llunes és un celler familiar fundat l’any 2000. Tanmateix, «venim d’una nissaga amb tradició de viticultors i d’elaboradors de vins i licors», detalla Gemma Roig, sommelier del celler.

Actualment, Mas Llunes produeix en 79 hectàrees, i la seva filosofia és clara: «Treballar només amb els raïms de les nostres pròpies vinyes», subratlla Roig. És per aquest motiu que els vins produïts al celler estan elaborats amb varietats tradicionals de l’Empordà, com la garnatxa i la carinyena.

Val a dir que aquest any Mas Llunes presenta una novetat: l’Encís de Lluna. «Aquest és un vi escumós elaborat amb garnatxa blanca i macabeu. Alhora, és brut nature, de trenta-dos mesos de criança, i és Denominació d’Origen Empordà», subratlla Roig, destacant també que és de petita producció. I és que Mas Llunes aposta per fer vins de qualitat i de quilòmetre zero. «Vetllem per l’ecologia i la sostenibilitat», remarca la sommelier.

Potenciar l’enoturisme

Mas Llunes no només produeix vins, sinó que treballa per potenciar l’enoturisme amb la voluntat de donar a conèixer el seu celler tot fent visites guiades. La més singular és la visita històrica, on es mostra un vinyar que havia estat un camp d’aviació republicà durant la Guerra Civil Espanyola. «Expliquem la història del camp, que és bastant conegut perquè va ser l’escenari de l’últim combat aeri de Catalunya», explica Gemma Roig.

Una altra visita ben especial és la del tast sensorial, amb la qual es descobreix el celler, i s’acaba amb un tast sensorial a la sala de botes. «Allà hem ideat un espai immersiu on es poden tastar vins amb tots els sentits. Hi ha un muntatge de música, llums i imatges», detalla la sommelier Gemma Roig, remarcant l’espectacularitat de la proposta. Val a dir que totes les visites que es fan al celler acaben amb un tast de vins.

Reconeixements de prestigi

Al celler Mas Llunes, se li ha atorgat diversos reconeixements pels seus vins. Recentment, per exemple, han obtingut 91 punts al Decanter World Wine Awards pel seu vi Nívia. «Aquest és el concurs Europeu més important que hi ha», destaca Gemma Roig. Així mateix, el 2020 van rebre el guardó Millor vi català dels premis Vinari, pel seu Finca Boterós.