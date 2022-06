Ca la Teresa és un dels establiments de referència de la població costanera de Sant Pere Pescador. Ubicat en el cèntric carrer de Sant Sebastià, el restaurant ofereix una gran varietat d’opcions per als esmorzars i plats de cuina casolana autèntica amb una excel·lent relació qualitat-preu per als àpats del migdia i el vespre. A més, disposa d’un menú diari entre setmana molt complet que realment paga la pena a un preu de 13 euros, postres incloses.

Els festius i caps de setmana, Ca la Teresa presenta una carta pensada per satisfer els paladars més exigents, amb tota mena d’entrants, primers, segons i postres, amb productes de qualitat que asseguren un àpat deliciós. El restaurant resulta una molt bona opció de cuina tradicional honesta i senzilla amb alguna llicència per a la creativitat i una bona carta de begudes i vins.

L’espai, personalitzat i original, transmet la tranquil·litat i el bon ambient per tenir una gran experiència, i la bona separació entre taules transmet la seguretat necessària en aquests moments en què les mesures preventives són essencials. L’establiment té una terrassa molt acollidora, excel·lent ara que ha arribat el bon temps. El personal que atén a l’establiment es mostra sempre atent i servicial, fet que permet gaudir de l’estada en aquest espai familiar i amable. Com sempre, el restaurant Ca la Teresa de Sant Pere Pescador també té servei de menjar per emportar.