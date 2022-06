Bonfill Arché és al capdavant d’un celler plenament consolidat i que reflecteix l’experiència de cinc generacions de viticultors de Capmany. La família Arché Pagès fa més d’un segle que treballa i estima la vinya. Del 2004 ençà, elaboren vins propis de singular personalitat.

El celler capmanenyc s’ha fet un nom a les taules dels restaurants més significats i, també, entre els bons amants del vi empordanès. En aquest camí de creixement mesurat, Arché Pagès ha anat recollint reconeixements, com el recent premi del tast a cegues d’Arrels del Vi 2022, obtingut pel seu Ull de Serp 2019 blanc de macabeu. «Els premis sempre són un estímul, però encara ho és més que el públic valori el teu producte i el porti a la seva taula», diu Bonfill Arché.

A la seva gamma de vins s’hi afegirà ara La Clau, fet amb cupatge de Muscat d’Alexandria i Garnatxa blanca.

Conèixer el celler

Res millor com l’enoturisme per comprendre i assaborir un vi que trepitjar, conèixer i gaudir el territori on s’elabora.

La proposta d’Arché Pagès és fer del tast una experiència personalitzada, sempre de la mà del propi viticultor, qui guiarà els visitants entre els ceps per constatar-ne la disposició, la qualitat del sòl, l’afectació del clima.

Arché Pagès fa visites programades amb possibilitat de conèixer l’entorn, Capmany i l’Albera. Disposa d’una sala amb vistes espectaculars sobre la propietat, ideal per al tast dels vins i adaptable per a tota classe d’activitats, amb capacitat per a 22 persones.