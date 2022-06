El restaurant Navili de l’Escala ha estat sempre un espai de referència per la gastronomia. Amb més de 30 anys d’història, sempre ha enamorat a tothom; el paratge immillorable on està situat, amb el golf de Roses al capdavant, fa d’aquest un espai idíl·lic per degustar els productes de les terres altempordaneses.

El 2019 l’emblemàtic restaurant tancava les seves portes. Però ara fa un any, el Navili tornava amb més força que mai, amb una empenta que encara es manté ben viva. I és que el xef Danny Tejaya, després de gairebé 20 anys d’experiència en el món de la cuina i del càtering, encapçala aquest projecte ambiciós que vol preservar les arrels de la cuina catalana i mediterrània però modernitzant-la i fent-ne fusió. Però aquesta innovació no deixa de banda la qualitat i la sofisticació. Tots els productes utilitzats són frescos, naturals i de km 0. Alhora, el restaurant ofereix menús degustació amb preus raonables. Això sí, sempre preservaran elements tradicionals de la nostra zona, com el peix, la carn, les anxoves de l’Escala, marisc, o els arrossos, el plat més exitós del restaurant. I tot plegat maridat amb una bona copa de les quatre varietats de vins de l’Empordà. Els caps de setmana també poden gaudir dels plats d’una magnífica carta de suggeriments. Gaudiu de la seva gastronomia en un lloc emblemàtic ubicat al carrer Romeu de Corbera del port escalenc. Restaurant Navili Adreça: carrer Romeu de Corbera, 1, l'Escala

carrer Romeu de Corbera, 1, l'Escala Telèfon: 872 201 111

872 201 111 Web: www.navili.es