Un pla imprescindible per a les revetlles de Sant Joan i de Sant Pere és el Restaurant Ruki de Sant Pere Pescador, que acaba d'estrenar la renovació de la seva terrassa, pensant en la comoditat dels seus clients. Ruki és la millor opció per gaudir d'una proposta gastronòmica acurada i amb una bona relació de qualitat-preu. Ideal per a celebrar les revetlles de Sant Joan i de Sant Pere. Els arrossos, les carns i els suggeriments segons la temporada s'elaboren amb productes de proximitat.

El Restaurant Ruki està obert tot l'any. Un lloc agradable i ideal per a celebracions de grups, tant de dia com de nit. La carta és extensa i variada, per gaudir en tots els sentits. També s'ofereix l'opció de cuina vegetariana. RESTAURANT RUKI ADREÇA: Carrer Delícies, 7, de Sant Pere Pescador

Carrer Delícies, 7, de Sant Pere Pescador TELÈFON: 972 550 087

972 550 087 FACEBOOK: www.facebook.com/RukiBar