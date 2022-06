Gelati Dino ha incorporat nous processos de producció per millorar la qualitat de la matèria prima en l'elaboració del Pistacchio Extra. A Gelati Dino, sempre han posat per davant la qualitat dels ingredients que utilitzen per fer els gelats.

El Pistacchio Extra és el gust que més us demanen a les botigues? Per què?

Fa 7 anys que millorem la recepta i incorporem processos de producció internament per millorar la qualitat de la matèria prima. Està clar que la Vaniglia Antica, el Cacao Olandese, la Fragola són gustos més clàssics i que sempre es demanen, però en els últims anys hem notat una tendència a l’alça en el consum dels gustos com la Nocciola Piemonte i el Pistacchio Extra, però sobretot en aquest últim.

D’on prové el pistacchio amb el que feu el gelat?

A Gelati Dino, sempre hem posat per davant la qualitat dels ingredients que utilitzem per fer els gelats. Escollim ingredients de territoris particulars, en aquest cas treballem amb un blend de Sicília i Turquia.

Per què d’aquestes dues localitats?

Sicília i al sud del Mediterrani, és on hi ha el millor pistatxo del món. Les produccions són molt petites i d’una qualitat excepcional. Per això, el nostre Pistacchio Extra, el que venem a les gelateries és un blend del pistatxos de Bronte amb un de producció turca. La combinació dels dos permet una intensitat de sabor espectacular.

Com és el procés de selecció de la matèria primera i com s’elabora el gelat de Pistacchio Extra?

Tot comença per una selecció de la millor collita de pistatxo a la regió de Bronte, Sicilia i de Turquia. Un cop ens arriben els pistatxos, en estat natural, es pelen i comença la part més intensa del procés, transformant-los en pasta pura per ser utilitzada en el nostre gelat. Tot el procés es fa a les nostres instal·lacions d’Empuriabrava, en un obrador minuciosament condicionat per la transformació de tots els nostres fruits secs. El procés comença per un torrat en suspensió, aquesta tecnologia coneguda com “Vertiflow” ens permet fer un torrat uniforme. A continuació es tritura sense transmetre temperatura i així s’evita qualsevol evaporació d’aroma i sabor. El resultat és una pasta pura de pistatxo, la mateixa que afegim al nostre gelat per afegir-li aquest sabor particular tan intens que caracteritza els gelats de Gelati Dino.

Amb quin gust combina el gelat de Pistacchio Extra?

Si busques una combinació diferent, refrescant i sorprenent, combina’l amb un sorbet cítric i poc dolç com el Limone Siciliano, el Maracuyá o el Lampone. D’altra banda, si t’agraden els gelats de crema, combina molt bé amb el Cacao Olandese, la Vaniglia Antica o bé la Nocciola Piemonte.

Altres combinacions que et poden agradar, i molt, poden ser amb el Cocco, o el Yogur Naturale.

Pistacchio en català és festuc o pistatxo?

Molt bona pregunta. Les dites populars diuen que pistatxo no existeix, I que el nom correcte és festuc. De gelats en sabem una mica, de lingüística molt menys…

Com és que teniu els noms en Itàlia?

La veritat és que això va ser una decisió molt arriscada que vàrem prendre fa cosa de 10 anys. Moltes vegades la gent no sabia que som italians, posar els noms amb el nostre idioma matern significa mostrar al client de què els nostres gelats segueixen la tradició italiana i que la família fundadora de Gelati Dino segueix els mateixos passos que va fer famós a Dino Pavese a la Costa Brava.