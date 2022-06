Algust Figueres vol celebrar amb tu la Revetlla de Sant Joan oferint-te les millors opcions gastronòmiques per gaudir de la celebració. En un espai molt cèntric i d’àmplies dimensions, ubicat a l'avinguda Salvador Dalí, aquest establiment està especialitzat en menjar per emportar i ofereix als seus clients cuina casolana i tradicional elaborada amb productes de proximitat.

Algust obre de dimarts a diumenge en un horari ampli, des de les deu del matí fins a dos quarts de quatre de la tarda. De dimarts a dissabte, els clients disposen d’un menú, amb dos primers i dos segons plats a escollir, per 4,80 euros. Els diumenges i els dies festius, hi ha un menú, amb un sol primer i un sol segon, per 6,30 euros. La resta de plats que ofereixen –llegums, carns, peixos o postres– són elaborats de forma artesana i es poden comprar per racions. Un dels plats estrella és l’arròs a la cassola, que es fa els dijous com marca la tradició.

Un menjador per als seus clients

A banda del menjar per emportar, Algust també ofereix la possibilitat de degustar els plats en el mateix espai, ja que disposa d’un menjador propi a la part superior.