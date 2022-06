Una cuixa de xai de 300 grams al forn ‘tandoor’ amb espècies i coberta d’or de 24 quirats portat directament des de l’Índia. Aquesta és la recepta del restaurant Haveli de Madrid per emular per 45 euros el banquet que es van donar Sergio Ramos i Pilar Rubio a Dubai, on es van menjar entre pit i esquena una mitjana banyada en or de gairebé 500 euros.

La proposta d’Haveli, al carrer d’O’Donnell 46, és molt més assequible per a la butxaca dels mortals, però Sunny Singh, amo de l’establiment madrileny, assegura que no té res a envejar a la recepta de Ramos i Rubio. És un d’aquests plats «que se’t queden gravats a la retina i al paladar», garnatiza aquest indi de Punjab que fa més de 18 anys que és a Espanya. Així prepara Singh el seu xai banyat en or de 24 quirats per a dues persones: Després de rebre des de Segòvia la cuixa posterior de xai recental d’uns 300 grams, el xef la posa a macerar durant 24 hores en pasta d’all, gingebre, iogurt, llima, sal, pebre vermell, cúrcuma, comí, coriandre i pebre negre. Si algú vol un toc més picant, Singh hi afegeix bitxo.

Una vegada macerada, la cuixa banyada en oli d’oliva verge entra al forn ‘tandoor’ a 350 graus durant 20 o 25 minuts.

Quan el xai està fet, es neteja i retira el suc per col·locar sobre la cuixa posterior el paper d’or comestible de 24 quirats que arriba des de l’Índia. El restaurant proposa maridar aquesta recepta amb un «bon vi negre espanyol». «De veritat, no té res a envejar a la recepta del xef Nurset Gökçse», insisteix Singh al referir-se al cuiner turc, batejat com a ‘Salt bae, que va donar menjar a Pilar Rubio i Sergio Ramos al seu restaurant de Dubaí, on s’elabora la mitjana més cara del món, que ronda els 2.000 dírhams emiratians (uns 472 euros).