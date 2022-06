Dues barres efímeres amb peixos i mariscos frescos per disfrutar del mos més saludable i selecte del xef canari David González, pupil del mestre Ricardo Sanz, que va elevar la cuina japonesa a l’hotel Wellington de Madrid a la categoria gurmet a l’aconseguir una estrella Michelin i l’aplaudiment unànime de la seva sibarita clientela.

Aquesta és l’aposta a Formentera de Juan Alfaro, un empresari que tant pot exercir de mecenes d’artistes com promou la kombucha Miwi i els matalassos Hogo de més de 35.000 euros en els quals descansen Cristiano Ronaldo i Georgina, o llança aquests dos ‘pop-ups’ japonesos per apuntalar la gastronomia ‘premium’ a la més petita de les illes de les Balears.

«Tot el que faig és per pura diversió», assegura Alfaro des de la tranquil·litat que li dona l’èxit dels seus múltiples negocis mentre s’acosta a Ca Na Joana,un restaurant de cuina mediterrània a Sant Francesc, obert només per a sopars, que fins a l’octubre suma a la seva carta tradicional els sushis, sashimi i nigiri de González sota el segell de Bichi (‘platja’ en japonès).

L’altra barra japonesa d’Alfaro delecta els comensals a Insula, un xiringuito a peu de platja a es Arenals, a Migjorn, amb una carta per a tot el dia més informal.

La filosofia dels dos Bichi és la mateixa: oferir el millor peix i marisc de temporada, portat diàriament des de les millors llotges del país: de les aigües atlàntiques de Cadis i Huelva, del Cantàbric i, sobretot, del Mediterrani, rebost de luxe del qual procedeix la millor tonyina que David González i el seu equip adquireixen a les firmes Balfegó, a Tarragona, i Fuentes, a Cartagena.

Els pescadors de Formentera aporten les seves captures per completar una proposta culinària en què no falten les ostres franceses ni el cranc d’Alaska.

Els patis plens de buguenvíl·lees a Ca Na Joana serveixen d’escenari per compartir delícies com la vieira amb sobrassada i mel de Formentera, el nigiri d’hamachi (peix llimona) amb mojo verd i el sashimi variat de peixos ‘premium’ –que González decora amb branques, plantes i salicorn, en honor a l’illa. Ofereix també ostres amb Bloody Mary de remolatxa, petxines variades flamejades amb ras-alhanut, usuzukuri de toro amb salmorejo trufat, tàrtars (de tonyina picant, de salmó cremós o de toro), hosomakis variats i uramakis (com el de tonyina picant i alvocat i la Califòrnia futomaki de gamba vermella).

A Bichi Insula les postes de sol as Arenals comparteixen protagonisme amb una oferta gastronòmica en què destaca l’amanida de wakame amb verdures adobades en sunomono o la d’algues amb mariscos. El xef canari elabora davant els comensals un chirashi d’arròs, verdura, algues i peix, ostres amb diferents preparacions (amb caviar; amb sake, litxis i kimchi; amb fruita de la passió i kizami wasabi i ponzu amb sichimi), petxines variades amb sisho i nama sichimi i amanida de king crab amb kimchi.

Els sashimis (de salmó, tonyina o variat), nigiris (com el de peix mantega amb paté de tòfona blanca, el d’anguila amb salsa tari o el de guanciale amb caviar), uramakis i temakis (de tonyina picant, vegetariana, d’anguila) completen la carta d’aquesta barra efímera davant el mar de Formentera.