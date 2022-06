El restaurant de carns i hamburgueses de València Jenkin’s ha guanyat la tercera edició de The Champions Burger, el campionat d’Espanya d’hamburgueseries que s’ha celebrat del 2 al 5 i del 9 al 12 de juny a l’estadi Ciutat de València.

Al llarg de vuit dies, les 20 millors hamburgueseries de tot el panorama nacional han competit per aconseguir el títol a la millor ‘burger’ d’Espanya, que per segon any consecutiu torna a ser valenciana. La segona i tercera posició ha sigut per a La Muralla i per a Raffs, respectivament.

Mig miler d’unitats

La ‘burger’ guanyadora de Jenkin’s, anomenada Emmy B, és una berlina setinada abraçant l’exclusiva carn de Black Angus, formatge cheddar fumat, ceba caramel·litzada, béicon, cogombrets i salsa coreana. Aquesta peça gastronòmica es vendrà en exclusiva durant un mes a València, amb un límit de 500 ‘burgers’ diàries, a través de la plataforma de menjar a domicili Uber Eats, detalla l’organització del concurs en un comunicat.

La segona posició ha sigut per a La Muralla amb ‘Country’, una ‘burger’ de 200 grams de vedella, costellam a baixa temperatura, doble cheddar i gouda, confitura de béicon, salsa bourbon i ceba confitada. Completa el tercer lloc la burger ‘Raffs’, del restaurant Raffs, una hamburguesa de deliciosa carn de boví amb formatge cheddar, anelles de ceba fregides, béicon cruixent i la seva salsa Raffs (feta amb base d’anacard natural torrat i molta màgia).

Concurs de menjar

L’edició del 2022 de The Champions Burger també ha desafiat els assistents a esbrinar quantes hamburgueses són capaces de menjar-se en el menor temps possible. Abel Como, un veí de València, s’ha menjat 8 hamburgueses en tan sols 12 minuts, coronant-se com a vencedor d’aquest peculiar concurs que ha premiat el guanyador amb el seu propi pes en cervesa.

Més de 100.000 persones procedents de tot Espanya han acudit a la tercera cita d’aquest concurs nacional celebrat a l’estadi Ciutat de València, en el qual s’han pogut degustar més de 75 tipus diferents d’hamburgueses ‘premium’, des de les més clàssiques fins a les més innovadores.

The Champions Burger tornarà a València el 2023 amb una nova edició per «posar en valor les propostes més suculentes i enginyoses d’aquest plat tan internacional», avancen els seus impulsors.