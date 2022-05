La sala Narcís Monturiol del Cercle Sport de Figueres va acollir, la setmana passada, la presentació del llibre L’art del formatge (efadós) de Toni Gerez, en un acte organitzat amb la complicitat de la Llibreria La Ploma i el Castell Peralada Restaurant. No és un llibre qualsevol, es tracta d’un compendi de coneixement del reconegut cap de sala llançanenc. El treball, il·lustrat amb fotografies de Francesc Guillamet, ens proposa un viatge pel món del formatge amb referències no sempre prou conegudes. El periodista Salvador Garcia-Arbós va ser l’encarregat de situar el llibre i l’autor en un context «de divulgació dels formatgers i el producte de proximitat. Aquest llibre és un manifest polític, a través del qual es fa una gran defensa de la llet crua sense matisos, amb contundència i coneixement de causa». Gerez posa èmfasi a aquesta reivindicació «per destacar el valor i la qualitat dels elaboradors», i demana saber aprofitar aquest regal de la vida «per a reunir-nos a casa o en el restaurant, portar formatges i ampolles de vi per compartir. No ens adormim a la palla, fem festa i gaudim de tot això».

L’obra inclou receptes suggerides per cuiners amb els quals ha treballat Toni Gerez al llarg de la seva trajectòria professional, des del Bulli fins al Castell Peralada Restaurant, passant pel Mas Pau. Noms com Ferran Adrià, Marc Cuspinera, Kristian Lutaud, Rafael Clarasó, Paco Pérez o Javier Martínez fan costat a l’enyorat Xavier Sagristà, company de la llarga aventura gastronòmica de l’autor. «El llibre és el reflex del treball que estem fent ara en el Castell Peralada. Disposem d’uns tres-cents formatges diferents, un centenar dels quals són catalans. En tenim tants, que vaig acabar fent unes fitxes amb detalls de cadascun d’ells per a poder-ho recordar i explicar als clients quan els presentem el nostre carro en els àpats. A la sala intentem contar històries, que la gent s’ho passi bé». La presentació, com no podia ser d’una altra manera, va acabar amb un tast de formatges amb maridatge de vins del celler de Peralada.