La Cuina del Vent és un col·lectiu gastronòmic amb una ferma voluntat: la de promocionar la cuina de proximitat i els productes de quilòmetre zero. I amb aquesta filosofia en ment organitza diverses activitats i propostes, com la que actualment està duent a terme: les Jornades de Territori.

Aquesta proposta, que va començar el 9 de maig i acabarà el 19 de juny, vol posar de manifest que alguns productes de la nostra terra, com són el pa de coca, el pèsol, la cirera, i el mar i muntanya, tenen mil i una possibilitats. «Amb aquesta voluntat, diversos restaurants del col·lectiu fem menús on els protagonistes són aquests ingredients. Però cadascú ho fa a la seva manera, seguint el seu estil», explica Roser Bronsoms, presidenta de La Cuina del Vent. Els restaurants participants són El Portal de Bàscara, L’Encesa, Sumac, Orígens, Can Jeroni, Falconera i Amiel&Molins.

Val a dir que la idea de celebrar aquestes jornades neix perquè «La Cuina del Vent, abans, fèiem la festa de la cirera. Anàvem un dia a collir cireres, i després anàvem a la Salut i fèiem un dinar de germanor. I per recordar això hem volgut fer aquestes jornades», diu Bronsoms.

Així mateix, per celebrar les Jornades de Territori es volia fer showcookings a quatre mans, però finalment no ha estat possible. «Volíem que un cuiner d’un restaurant anés a un altre, i viceversa. L’any que ve ho intentarem fer», manifesta Bronsoms.

Promocionar la terra

La Cuina dels Vents intenta fer accions almenys un cop al mes per tal de donar a conèixer els productes de la terra, com són els vins, l’oli, la carn i les verdures. En aquest sentit, darrerament el col·lectiu ha col·laborat amb productors de la zona per tal de donar-los valor. I el cert és que la intenció és seguir aquesta línia. Tal com explica Roser Bronsoms, «ara, a l’estiu, quan acabin les Jornades de Territori, farem una parada puntual, però al setembre tornarem a posar en marxa els motors tot coincidint amb el Dia del Turisme Gironí, que organitza la Federació d’Hostaleria al Castell de Biart. I a partir d’aquí, farem diverses activitats, com la Nit del Turisme Empordanès», on la Cuina del Vent posarà el toc gastronòmic.

Anteriorment, el col·lectiu, que forma part de l’Associació d’Hostaleria de l’Alt Empordà, havia celebrat altres activitats. Al desembre van tancar l’any presentant un nou oli d’oliva d’Empordà. Després van participar en el Fòrum Gastronòmic de Girona, al març, fent showcookings. Així mateix, a l’abril també s’han fet diverses activitats. «Juntament amb el Patronat de Turisme hem participat en el Vívid. Hem fet esmorzar de forquilla a les vinyes. Els nostres restaurants s’han desplaçat a les vinyes fent esmorzars de forquilla. Han tingut molt bona rebuda, ha estat una passada», conclou Bronsoms.