El restaurant El Trull d’en Francesc de Boadella d’Empordà ha estat el guanyador de la categoria (preu mitjà d’entre 20 i 40 euros) dels Premis Cartaví, certamen organitzat per l’associació Vinícola Catalana, que premia la difusió i promoció dels vins catalans.

El fet d’haver rebut aquesta distinció, pel restaurant empordanès és una gran satisfacció. «Amb ell sentim reconeguda la feina feta, per al que és una creença des de fa molts d’anys a casa nostra, l’aposta pel producte de proximitat», destaca Francesc Xambó fill, propietari i sommelier del Restaurant, que afegeix que amb aquesta condecoració també «es reconeix que els vinyaters i productors ens faciliten la feina, portant a les nostres taules magnífics productes que surten de les seves mans».

Una carta amb àmplia oferta

Un dels criteris més importants a l’hora d’escollir els guanyadors dels premis Cartaví és l’àmplia oferta de denominacions d’origen catalanes que es poden trobar a les cartes de vins dels restaurants, i el cert és que El Trull d’en Francesc segueix al 100% aquesta filosofia. «En la nostra carta es pot trobar una selecció d’uns 500 vins, que per l’indret on estem, intentem que siguin de petits productors, que tinguin una història a explicar», detalla Xambó, i afegeix: «De tots els vins que oferim, al voltant de 150 són elaborats a l’Empordà, i 150 de la resta de denominacions d’origen catalanes». Val a dir que dintre dels vins de l’Empordà, per donar a conèixer el territori, els han separat per pobles d’origen. Tanmateix, el restaurant també disposa de vins de la resta del país, de França, i d’Itàlia, dels Estats Units i Xile.

Reptes de futur

El fet d’haver guanyat aquest premi anima al restaurant a continuar endavant i idear noves propostes per tal d’oferir els millors serveis. «El nostre següent repte, en el qual ja estem treballant des de fa uns mesos, és confeccionar una carta de vins en format tauleta que ens permeti ser més dinàmics i ens doni l’oportunitat d’oferir una informació més detallada del productor. Desitgem tenir-la disponible en els mesos vinents», detalla Francesc Xambó.