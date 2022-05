L'Escala vol posar en valor l'activitat pesquera i fomentar el consum del peix blau a través del projecte Viu en Blau. La campanya es farà entre el 27 de maig i el 2 de juny i inclou una sardinada popular el 28 de maig. A més, durant la campanya gastronòmica els restaurants del municipi oferiran plats amb el peix blau com a protagonista per posar en valor els beneficis del producte. El peix blau és un dels grans actius de l'Escala, ja que involucra diversos agents econòmics des de pescadors a saladors. La campanya tindrà una part professional amb una trobada per crear sinèrgies entre els actors implicats i per altra banda el foment del consum de peix blau amb activitats lúdiques gastronòmiques.

Una de les activitats que proposarà la campanya és fer un esmorzar amb peix blau després de visitar una subhasta i també visites culturals als museus Maram, Alfolí de la Sal, de l'Anxova i de la Sal i la casa de pescadors Can Cinto Xuà. Per altra banda, es crearà la maleta pedagògica que anirà visitant les escoles de l'entorn per explicar temes relacionats amb els pescadors i el peix blau. Per últim es crearan packs de turisme sostenible vinculats al peix blau.