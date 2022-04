El català Ferran Vila, sommelier de La Banyeta (Palol de Revardit, Girona), ha sigut elegit guanyador del 27 Campionat d’Espanya de Sommeliers Terra de Sabor. Aquest concurs, copatrocinat per Cellers Protos, és un dels més veterans del Saló Gurmets que aquest dijous va clausurar la seva 35 edició. Els sommeliers Álex Pardo i Ana Casabona es van alçar amb la plata i el bronze en aquest certamen dedicat a divulgar l’art de la gestió dels cellers, així com a seleccionar el millor professional que representarà Espanya en el Campionat Mundial de Sommeliers ASI (Association de la Somellerie Internationale).

El campionat consta de dues eliminatòries. En la semifinal, els concursants van haver d’enfrontar-se a un qüestionari escrit, amb preguntes tipus test o de desenvolupament i a un tast escrit de vins. Els millors van passar a la final, que va tenir lloc aquest dijous. En aquesta última fase, els aspirants han hagut de passar un test ràpid, un tast oral de vins, una prova de carta errònia, una identificació de destil·lats, licors i begudes i, finalment, la decantació i el servei d’una ampolla de vi. Tot això, davant un jurat compost per prestigiosos professionals del món del vi.

Com a novetat aquest any, després del 27 Campionat d’Espanya de Sommeliers Terra de Sabor s’ha celebrat una prova classificatòria per elegir els concursants que representaran Espanya en el Campionat Europeu i Mundial. El campió de la vigent edició, Ferran Vila, i els primers classificats de les edicions 2019 i 2020, Diego González Barbolla i Gabriel Lucas Dimmock, respectivament, s’han sotmès a una sèrie de proves per convertir-se en el màxim representant espanyol a nivell europeu i mundial. Finalment, el guanyador ha sigut el burgalès Diego González Barbolla, que acudirà al campionat mundial. Al campionat europeu anirà el mallorquí Gabriel Lucas.