L’ingredient principal d’aquesta recepta és el pop cuit, que podem trobar a molts establiments en aquests moments. Per començar, bullim la patata, la deixem refredar i la posem en un bol junt amb la llet, rovell d’ou, nou moscada, sal, pebre, oli i ho triturem fins a quedar una crema. Per a fer el romesco escalivem les tomates i els grans d’all. Traiem la pell i les llavors a les tomates, les posem en el pot del Pimer junt amb les ametlles, gra d’all escalivat, pa fregit, oli, vinagre i sal i ho triturem amb el Pimer. Per a fer els ous de guatlla, bullim aigua amb sal en un cassó, incorporem el vinagre, els ous i ho deixem coure 30 segons. Els anem deixant sobre un paper de cuina. Per acabar agafem una copa, posem salsa romesco al fons, a sobre crema de patata, l’ou de guatlla, olivada, crema de patata, pop cuit, una mica més d’olivada i decorem amb sal Maldon.

INGREDIENTS: 400 g pop cuit. 8 ous de guatlla. 4 patates bullides. 1 rovell d’ou. 200 cl llet. Oli, vinagre, sal Maldon, pebre, nou moscada. 1 pot d’olivada. Romesco: 2 tomates mitjanes. 1 cullerada de piparra. 1 gra d’all. 1 punta de bitxo. 8 ametlles torrades. 150 cl oli. 4 cullerades de vinagre. 1 llesca de pa fregit.