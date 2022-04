Una quinzena de restaurants s’han inscrit ja a la primera edició de la Ruta de la Tapa Surralista que se celebrarà a Figueres del 2 al 19 de juny. Es tracta d’una campanya gastronòmica que organitza Comerç Figueres en col·laboració amb l'Ajuntament de Figueres i que consisteix en l’elaboració d’una tapa amb inspiració daliniana maridada amb un zurito de vi de l’Empordà, amb un preu de tres euros.

Pot participar en aquest esdeveniment qualsevol establiment que sigui o no associat a Comerç Figueres. A més, hi haurà tres premis cadascun dels quals valoraran la tapa la més original, la millor presentada, i la presència de producte km 0. El president de l’entitat Frederic Carbó, explica: «Hem canviat la proposta perquè abans el format era per anar a seure a un restaurant i ara amb aquesta nova Ruta que proposem, pots anar a provar tapes a diferents establiments i córrer per la ciutat, perquè a Figueres el que ens falta és gent passejant, que vingui la gent de la comarca a visitar-nos. Això és el que potencia Comerç Figueres».