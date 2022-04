Els pastissers ens sorprenen cada any amb les mones de Pasqua. A més de boniques o trencadores, ¡són delicioses! Aquí seleccionem les de mestres del dolç com ara el duo Eric Ortuño-Ximena Pastor (L’Atelier), Oriol Balaguer i Christian Escribà.

Banksy, KAWS i Koons a L’Atelier

L’Atelier juga amb els conceptes de l’‘art toys’ i del grafiti. Sembla que les seves figures s’hagin escapat del Moco Barcelona: reinterpreta Companion, el personatge amb ulls en creu de KAWS que recorda Mickey Mouse (60 €); ‘El gosset’, calc en xocolata de la cèlebre escultura ‘Ballon dog’, de Jeff Koons (42 €), i una obra Banksy (35 €, la meitat dels quals es donaran a Open Arms en la seva tasca d’ajuda als refugiats de la guerra d’Ucraïna).

Ànecs i burros a Oriol Balaguer

Balaguer presenta una línia composta per dissenys inspirats en l’univers animal amb peces simpàtiques com ara ànecs i burros (tots dos, 120 €). Estan elaborats amb cacau ‘grand cru’, xocolata que el pastisser fa servir en la seva línia de bombons procedent de Veneçuela, Trinidad i São Tomé, a més de xocolata negra i blanca.

Es poden adquirir previ encàrrec a les botigues de Barcelona (plaça de Sant Gregori Taumaturg, 2; Travessera de les Corts, 340; Benet i Mateu, 62, i Calàbria, 65).

La Pilota d’Or d’Alexia Putellas a Escribà

I si passes per la pastisseria Escribà de Gran Via, 546, veuràs a l’aparador una mona gegant del grup de música infantil El Pot Petit, amb ‘photocall’ inclòs perquè els nens s’hi retratin (se’n pot comprar una rèplica petita per 105 €). Un altre dels ganxos de la nova temporada són la Pilota d’Or d’Alexia Putellas (105 €), la flama de ‘Fortnite’ (149 €), un Auronplay de xocolata (89 €) i minimones que imiten pomes, pinyes, síndries, maduixes, alvocats... (35 €). També es venen a la seva botiga de la Rambla de les Flors, 83.